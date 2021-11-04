В Вене доступ в кафе и салоны красоты будет возможен только для привитых и переболевших

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Власти Вены с конца следующей недели разрешат пускать в заведения общественного питания и салоны красоты только привитых от коронавируса и переболевших коронавирусной инфекцией. Родителям разрешат прививать детей в возрасте от пяти до 12 лет, сообщила в четверг администрация города.

"В Вене с конца следующей недели в сфере гастрономии будет введено правило "двух П" (привит и переболел - прим. ТАСС), это коснется сферы услуг по уходу за телом и собраний с участием более 25 человек. Мы также предоставим возможность желающим родителям прививать детей в возрасте от пяти до 12 лет", - сообщил бургомистр Михаэль Людвиг.

4 ноября в Австрии было зарегистрировано 8,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Этот показатель стал наивысшим за целый год. В Минздраве Австрии из-за увеличения загруженности больничных коек планируют дополнительные ограничения для непривитого населения. В настоящее время в этой стране от коронавируса полностью иммунизированы (привиты двумя дозами вакцины) более 5 млн человек, то есть почти 70% желающих привиться граждан при населении в 8,8 млн человек.

В Австрии для доступа в рестораны, салоны красоты и к участию в мероприятиях пока что действует правило "трех П" о необходимости предоставления сертификата о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или ПЦР-теста.

В конце октября органы здравоохранения Австрии стали фиксировать рост заболеваемости COVID-19 среди привитых жителей, а в некоторых регионах в больницах число привитых стало составлять половину пациентов с коронавирусом. Австрийские власти на этом фоне начали ревакцинацию населения, которое было привито вторым компонентом вакцин более шести месяцев назад.