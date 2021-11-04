Новый максимум смертей в России за сутки. Главное о коронавирусе за 4 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 8 673 860 случая заражения, из них новых — 40 217. За сутки умерли 1 195 человек (максимум за пандемию), за весь период — 243 255.
- Власти Якутии дали возможность жителям региона, которые привились от новой коронавирусной инфекции, получить скидки в аптеках. Для этого необходимо предъявить QR-код о вакцинации или сертификат.
Москва
- Всего зафиксировано 1 843 362 случаев заражения, из них новых — 6 305.
- Размер одного бонуса за сдачу плазмы крови для лечения коронавирусной инфекции в Москве увеличили вдвое. С 1 ноября переболевшие COVID-19 или вакцинированные доноры могут получить компенсацию в размере 10 тыс. рублей.
Мир
- Всего зафиксировано более 248 млн случаев заражения, умерли 5 021 452 человека (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В Баку открывается форум "Мир после COVID-19". В нем примут участие делегаты более чем из 40 стран. На пленарных заседаниях будут проведены дискуссии на темы, связанные с новым миропорядком и новой мировой экономикой, которые сформируются в постпандемический период, с восстановлением темпов роста торговли.
- Байден заявил, что США готовы начать со следующей недели прививать детей от COVID-19. По всей стране откроют 20 тыс. пунктов вакцинации препаратами произведенными американской компанией Pfizer и германской BioNTech, для иммунизации соотечественников в возрасте от пяти до 11 лет.
- Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей применение молнупиравира — препарата от коронавируса, разработанного американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.