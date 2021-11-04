Путин заявил, что Крым и Севастополь - навсегда с Россией

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Об этом заявил в четверг президент РФ Владимир Путин после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

Он отметил, что комплекс служит знаком того, что Россия "помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились".

"Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму. Они навсегда теперь с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля людей, всего нашего народа", - подчеркнул Путин.

День народного единства

Президент поздравил всех россиян с Днем народного единства. "Искренне поздравляю с праздником севастопольцев, крымчан, всех граждан нашей любимой страны, нашей России", - сказал он. Праздник посвящен основным ценностям россиян, любви к Родине, считает президент.

"Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, в Крыму и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства. Этот праздник посвящен тем главным, основным ценностям, которые близки и понятны каждому из нас", - сказал глава государства. Среди этих ценностей Путин назвал "искреннюю любовь к Родине, уважение к предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития, ради блага людей".

По словам президента, "традиция заботы об Отечестве, готовность отстоять, защитить его - в характере многомиллионного и многонационального народа" России. "День народного единства прямо связан с одним из драматических, судьбоносных периодов в истории нашей страны: в начале ХVII века она стояла на грани утраты своего суверенитета, могла навсегда исчезнуть с карты Европы и мира, но народ России не допустил этого, и, объединившись в рядах ополчения Минина и Пожарского, отстоял родную землю, избавился от интервентов, захватчиков и предателей, восстановил сильную власть, положил конец междоусобным склокам, взял на себя ответственность за спасение страны, открыл дорогу для возрождения и укрепления России", - указал глава государства.

"Прошло более четырех столетий, но этот подвиг народа до сих пор поражает своим мощным, патриотическим порывом, тем, что люди сами осознали - судьба, будущее Родины превыше всего", - добавил Путин.

Единство, отточенное испытаниями

"Благодаря сплоченности наш народ достигал потрясающих высот в экономике, науке, технологиях и культуре", - отметил президент. "Особая миссия в консолидации нашего общества, в укреплении ценностей, которые нас объединяют, всегда принадлежала служителям традиционных религий России", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил и о периодах, когда "единство народа оттачивалось тяжелейшими историческими событиями и испытаниями". Среди них Путин назвал революцию 1917 года и "запылавшую в результате нее новую страшную смуту - Гражданскую войну".

"В 1920 году совсем недалеко отсюда отправлялись пароходы, увозившие тех, кто покидал Родину, уходил в эмиграцию. Безусловно, большинство из них были патриотами России и искренне любили ее, так же как и те, кто оставался, чтобы строить новую страну и, как они думали, лучшую жизнь", - сказал президент.

Он выразил уверенность, что "крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий и будет вечным символом не только трагедии братоубийственного конфликта, но и, что особенно важно, последующего примирения, торжества исторической правды и справедливости".

Путин в четверг принимает участие в мероприятиях в Севастополе по случаю отмечаемого в России Дня народного единства. Помимо посещения мемориала у него также запланирована встреча с губернатором города Михаилом Развожаевым.