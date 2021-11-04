Парламент Латвии разрешил работодателям увольнять сотрудников без ковид-сертификатов

РИГА, 4 ноября. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии на заседании в четверг в окончательном чтении утвердил законодательные поправки, позволяющие работодателям увольнять сотрудников без действующего сертификата о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни, необходимого для выполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

"Сейм в четверг, 4 ноября, во втором - окончательном - чтении поддержал признанные срочными законодательные поправки <...>, которые устанавливают регулирование трудовых отношений в случаях, когда для выполнения служебных обязанностей необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или факт перенесенной болезни", - говорится в сообщении.

Законодательные поправки предусматривают, что работодателям нужно обозначить должности и категории работников, которые должны иметь ковид-сертификат для выполнения служебных обязанностей. Об этом также нужно проинформировать работников, чтобы они знали, связаны ли их должностные обязанности с требованием о наличии ковид-сертификата. В свою очередь сотрудники должны сообщить и предъявить работодателю этот документ. В случае если сотрудник не получит ковид-сертификат, необходимый ему по роду работы, то это станет основанием считать, что он не соответствует занимаемой должности.

"Если работодатель по объективным причинам не сможет перевести сотрудника на другую приемлемую работу или на дистанционный режим работы, то у работодателя будет право до момента, пока работник не получит сертификат о вакцинации от COVID-19 или факте перенесенной болезни, отстранить его на срок, не превышающий трех месяцев. Если по истечении этого времени сотрудник без уважительной причины не получит необходимый сертификат, у работодателя будет право незамедлительно расторгнуть с ним трудовые отношения, выплатив выходное пособие в размере одной месячной зарплаты", - указывает пресс-служба Сейма.

Кабинет министров ввел в Латвии с 21 октября до 15 ноября жесткий локдаун из-за распространения коронавируса. В этот период работают только магазины с товарами первой необходимости, доступны только самые необходимые услуги. Во время карантина действует комендантский час с 20:00 до 05:00. Кроме того, с 11 октября до 11 января в Латвии объявлен режим чрезвычайного положения для ограничения стремительного распространения ковида. Правительство ранее также постановило, что во всем госсекторе с 15 ноября вакцинация будет обязательной, а к занятым в частном секторе требования прививаться будут расширены.