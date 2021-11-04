Минздрав: в Самарской области организована грамотная система помощи пациентам с COVID-19

САМАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Грамотная система помощи пациентам с коронавирусом сформирована в Самарской области. Такое мнение во время рабочей поездки специалистов Минздрава РФ в регион высказал заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев, передает пресс-служба правительства Самарской области в четверг.

"В Самарской области сформирована система оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией на всех этапах: выявления заболевания, лечения амбулаторно и в стационарах. В поликлинических условиях есть все препараты, которые необходимы пациентам, в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава. Система здравоохранения работает напряженно, врачи находятся в тяжелом рабочем режиме, но настроение хорошее. Мне очень понравились подходы, которые сформированы на стационарном этапе. Врачи грамотные, используют современные методы, необходимые для лечения пациентов: лекарственная терапия, дыхательная терапия", - отметил Гриднев.

Специалисты Минздрава предложили расширить в регионе применение кислородной терапии пациентам в стационарах. Кроме того, они указали на необходимость увеличить тестирование населения, так как при повышении заболеваемости контактных лиц становится все больше. "Все наши предложения услышаны и поддержаны губернатором. У нас совпадают точки зрения на развитие ситуации, те угрозы, которые существуют. <…> Когда есть понимание власти, когда есть работающая система здравоохранения, уверен, у Самарской области все получится, и ситуация будет выправляться", - подчеркнул Гриднев.

Рабочая группа Минздрава РФ посетила медучреждения Сызрани, Тольятти и других муниципальных районов. Академик РАМН Владимир Стародубов, посетивший Тольятти, сообщил о "благоприятных впечатлениях" от работы и городской администрации и медработников. Он отметил, что досрочно введенные нерабочие дни с 25 октября "дают первые проблески по снижению заболеваемости".

В Самаре и Кинель-Черкасском районе ресурсы мобилизованы эффективно, распределение сил медиков ведется грамотно, отметил замдиректора ФГБУ "НМИЦ ФПИ" Минздрава России Вадим Тестов. "Вы (Самарская область - прим ТАСС) снижаетесь по количеству ОРВИ, а это является первым важнейшим индикатором. Остальные индикаторы идут вслед за ним", - сообщил он. При этом в регионе сохраняется высокий индекс репродукции, когда один заболевший заражает больше одного человека.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поинтересовался у специалистов, нужно ли продлевать нерабочие дни после 7 ноября. "Некоторые субъекты России хотят продлить нерабочие дни. Конечно, если предоставить такую возможность хотя бы на день-два, у нас разрыв эпидпроцесса был бы побольше. Если дополнительные нерабочие дни дадите, они будут передышкой", - отметил Стародубов. Тестов выступил за продление режима нерабочих дней.

О ситуации в регионе

В Самарской области в четверг зафиксировано 1 603 случая заражения инфекцией, что стало максимальным показателем за всю пандемию. По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 4 ноября в регионе зарегистрировано более 139,4 тыс. случаев инфицирования. Медики вылечили 105,5 тыс. пациентов, еще более 4,7 тыс. человек умерли.