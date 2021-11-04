Мединский заявил, что каждый участник Гражданской войны в России был неправ

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский считает, что нет ничего страшнее гражданской войны и обществу необходимо сделать все, чтобы такие войны никогда не повторялись. Такое мнение он высказал журналистам в Севастополе при посещении мемориала на берегу Карантинной бухты, посвященного окончанию Гражданской войны в России.

"У каждого была своя правда. Каждый был за Россию, каждый из них был неправ, потому что для решения своего образа России они проливали кровь. Степень неправости - об этом можно спорить бесконечно. Только подведя черту и перелистнув эту страшную страницу нашей истории, мы можем двигаться дальше", - сказал Мединский.

Он добавил, что "нет ничего страшнее гражданской войны". "И мы должны делать все от нас зависящее, чтобы это никогда не повторилось", - отметил помощник президента РФ.

В четверг президент РФ Владимир Путин возложил цветы к мемориалу, посвященному окончанию Гражданской войны. В церемонии также приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев и полпред главы государства в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители традиционных конфессий и национальных общественных объединений Крыма и Севастополя, а также курсанты и юнармейцы.

В апреле этого года в Севастополе был открыт первый масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны, на территории бывшего СССР. Проект реализует Российское военно-историческое общество совместно с правительством Севастополя по поручению президента РФ и по инициативе Международного совета российских соотечественников. Мемориальный комплекс представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты - неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный.