Ватикан и Палестина подтвердили статус Иерусалима как священного города для всех религий

ВАТИКАН, 4 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск и президент Палестины Махмуд Аббас обсудили в ходе встречи в четверг двусторонние отношения и ближневосточный мирный процесс, подчеркнув необходимость полного отказа от оружия и любой формы экстремизма и фундаментализма. Об этом говорится в распространенном по итогам переговоров сообщении службы печати Святого престола.

"В ходе беседы были отмечены хорошие отношения Святого престола и Государства Палестина. В переговорах подчеркивалась необходимость продвижения братства и мирного сосуществования между разными религиями. По поводу палестино-израильского мирного процесса отмечалась необходимость возобновления диалога для достижения решения о сосуществовании двух государств, в том числе при помощи международного сообщества", - говорится в сообщении.

"Кроме того, было особо подчеркнуто, что Иерусалим должен признаваться всеми как место встречи, а не конфликта и, как предусматривает его статус, сохранять универсальное значение священного города", - говорится в документе, в котором отмечается, что "специальный статус" должен быть "международно гарантирован".

В ходе аудиенции говорилось также о необходимости работать во имя мира, "избегая применения оружия, борясь с любой формой экстремизма и фундаментализма".

Как сообщалось ранее, встреча - шестая по счету - палестинского лидера с понтификом продлилась 50 минут.