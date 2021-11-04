Литва на одной десятой границы с Белоруссией установила заграждение из колючей проволоки

ВИЛЬНЮС, 4 ноября. /ТАСС/. Одна десятая всей границы Литвы с Белоруссией, имеющей общую протяженность около 680 км, закрыта ограждением из так называемой концертины - специфической проволоки с острыми лезвиями, используемой армией. Об этом сообщило в четверг МВД балтийской республики.

"В настоящее время установлены 68 км концертины. Для того чтобы полностью закрыть наиболее проблемные зоны границы, всего необходимо установить ограждение на участке протяженностью 82 км, осталось сделать это на 14 км", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе началась также установка сегментов четырехметрового заграждения из металлической стержневой сетки, поверх которой будет натянута колючая проволока.

На территорию Литвы приходится 1 070 км границ Шенгенской зоны, которые совпадают с внешними границами ЕС, в том числе около 680 км - с Белоруссией. На этом рубеже Литва решила построить четырехметровое заграждение из металлической стержневой сетки, поверх которой пойдет колючая проволока. Перед забором устанавливается дополнительная линия из колючей проволоки высотой три метра.

Стоимость работ по устройству заграждения составляет 152 млн евро. Литва надеялась получить на это ассигнования по линии ЕС, однако в Брюсселе заявили, что не финансируют строительство преград и барьеров.