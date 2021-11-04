Регулятор ЕС обсуждает с AstraZeneca вопрос одобрения бустерной дозы

ГААГА, 4 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) ведет переговоры с британско-шведской компании AstraZeneca, являющейся производителем вакцины от коронавируса Vaxzevria, относительно бустерных доз. Об этом объявил в четверг на брифинге глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери.

"AstraZeneca предоставила данные, - отметил он. - И только сегодня они прислали дополнительный пакет данных в поддержку применения бустерной дозы". "Позднее мы обсудим с ними, достаточно ли этих данных, или нам нужны дополнительные подтверждения", - добавил Кавалери.

"В ближайшие недели мы также ожидаем от компании Janssen данные по бустерным дозам, вводимым через шесть месяцев после первой дозы, - сказал специалист. - Параллельно мы изучаем данные клинических испытаний по альтернативному графику использования данной вакцины, которые предусматривает первичную вакцинацию двумя дозами, вводимым с интервалом в два месяца".

Ранее EMA допустила использование бустерных доз вакцин от коронавируса Comirnaty производства американской фирмы Pfizer и ее германского партнера BioNTech и Spikevax производства американской компании Moderna.