Путин потребовал не застраивать многоэтажками район культурного кластера в Севастополе

Главе государства рассказали о ходе работ по созданию кластера и о планах разбить парк, на краю которого окажется мемориал погибшим в годы Гражданской войны.

"Чтобы это [кластер] сделать именно для людей, нужно, чтобы парковая зона была побольше", - прокомментировал Путин.

"И здесь не нужно заниматься многоэтажным жилым строительством, здесь нужно просто сделать место отдыха для севастопольцев и вообще для людей, которые сюда приезжают. Вот эти планы жилищного строительства, их можно осуществить и в другом месте, прилегающем. А здесь - культурный кластер, училище хореографическое, и театр будет, и музеи будут, здесь парк нужно сделать. И люди вам будут благодарны", - продолжил глава государства.

Ранее президент возложил цветы к памятнику погибшим в годы Гражданской войны и выступил с приветственным словом, в котором поздравил всех россиян с Днем народного единства.

В 2019 году Путин поручил построить культурно-образовательные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Поставлена задача обеспечить начало работы комплексов к 31 декабря 2023 года. В Севастополе работы ведутся с опережением графика. Планируется, что к концу 2023 года в составе музейного и театрально-образовательного комплексов будут построены театр оперы и балета, хореографическая академия, Российская государственная художественная галерея, которая объединит два направления (художественное и военно-историческое).