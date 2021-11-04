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Пандемия COVID-19

В Германии договорились ревакцинировать граждан через полгода после иммунизации

Около 2 млн жителей страны уже были ревакцинированы против коронавируса

БЕРЛИН, 4 ноября. /ТАСС/. Жители Германии смогут на добровольной основе сделать бустерные прививки от ковида через шесть месяцев после полной вакцинации или после перенесенного заболевания. Об этом, как сообщило агентство DPA, договорились в четверг и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан и главы медицинских объединений.

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Около 2 млн жителей Германии были ревакцинированы против коронавируса. Шпан неоднократно призывал ускорить темпы.

В ФРГ привитыми считаются 55,6 млн человек, это почти 70% населения.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. В ходе иммунизации использовались вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

За последние сутки в ФРГ были зарегистрированы 33 949 новых случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель в Германии за всю пандемию.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
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