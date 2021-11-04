ВОЗ призвала россиян в нерабочие дни сократить количество контактов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует россиянам на период нерабочих дней сократить количество контактов и соблюдать противоэпидемические меры. Об этом в четверг заявила ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Относительно нерабочих дней: сократите количество контактов, это касается и личных контактов с людьми, которых вы знаете, носите маски и мойте руки правильно, проветривайте закрытые помещения", - сказала она.

"Очень важно соблюдать все меры, введенные ответственными за здравоохранение органами РФ - Минздравом и Роспотребнадзором. Они наилучшими образом осведомлены об эпидемической ситуации в стране, их эксперты вовлечены во всю техническую работу с ВОЗ, и поэтому эти органы лучше всего могут давать конкретные рекомендации и предпринимать соответствующие меры, - отметила представитель организации. - Эти меры будут эффективны, только если им будут следовать, как надлежит".

Вуйнович обратила внимание на то, что те, кто уже переболел COVID-19, уязвимы для других инфекций, вызывающих респираторные заболевания. "Поскольку сейчас активны и другие вирусы, вызывающие респираторные заболевания, в том числе грипп, важно защитить от заражения всех, особенно наиболее уязвимые категории: пожилых, людей с хроническими болезнями и тех, кто уже перенес COVID-19 - они уязвимы для других вирусов", - пояснила представитель ВОЗ.

Она подчеркнула, что в случае проявления любых симптомов респираторного заболевания необходимо срочно прекратить контакты с другими людьми и проконсультироваться с врачом по телефону или онлайн. "Вакцинация против COVID-19 защищает от тяжелых последствий болезни и ограничивает распространение вируса", - напомнила Вуйнович.

Ранее президент России Владимир Путин объявил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за пандемии. Решение было принято, чтобы остановить рост заболеваемости ковидом.