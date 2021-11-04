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Пандемия COVID-19

ВОЗ сообщила, что в 56 странах смертность от COVID-19 выросла больше чем на 10%

В организацию поступили сообщения более чем о 5 млн летальных исходов, однако "реальное число выше", подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пятьдесят шесть стран мира информировали на минувшей неделе Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) более чем о 10-процентном росте смертности от COVID-19. Об этом заявил в четверг на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"На прошлой неделе 56 стран из всех регионов сообщили о росте числа смертей от COVID-19 больше чем на 10%", - отметил он.

В ВОЗ поступили сообщения более чем о 5 млн летальных исходов, однако "реальное число выше", подчеркнул Гебрейесус. "Мы теряем каждую неделю более 50 тыс. наших сестер и братьев", - сказал он.

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
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