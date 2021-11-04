Почти 50 стран объявили на COP26 об отказе в будущем от угля

ГЛАЗГО, 4 ноября. /ТАСС/. Почти 50 стран объявили о намерении полностью отказаться в будущем от использования угля. Об этом говорится в заявлении о переходе к чистой энергии, которое было подписано в четверг в рамках проходящей в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26).

Как подчеркивают организаторы COP26, пять государств среди взявших на себя новые обязательства входят в двадцатку стран, больше остальных в мире использующих угольную энергетику. Это Южная Корея (5-е место), Индонезия (7), Вьетнам (9), Польша (13) и Украина (19). Подписали заявление представители Азербайджана и Казахстана.

Однако среди подписантов не оказалось таких крупных потребителей энергетического угля, как Китай, Индия или Австралия. Нет среди них ни Соединенных Штатов, занимающих третье место в мире по использованию угля, ни России.

В документе указаны две цели. Так, развитые страны взяли на себя обязательства отказаться от угля в 2030 году или "как можно быстрее после этого срока", а развивающиеся страны - в 2040 году или "как можно быстрее после этого срока". Как замечает газета Financial Times, это означает размытие изначальных формулировок. По данным издания, Великобритания как организатор двухнедельной конференции изначально намеревалась обозначить четко лишь 2030 и 2040 годы.

О позиции США

Рассматривая причины отказа США подписать документ, издание напоминает, что президент страны Джо Байден ранее объявил целью создание к 2035 году сектора энергетики с нулевым уровнем загрязнения атмосферы углекислым газом, а не позднее 2050 года экономики с нулевым выбросом. Однако позицию Вашингтона в отношении угля газета объясняет нежеланием администрации Байдена брать на себя обязательство по углю в Глазго, чтобы не настраивать против себя политиков в американских штатах, зависящих от этого вида топлива.

Впрочем, организаторы конференции не считают необходимым бить по этому поводу тревогу. Председатель COP26, член британского кабинета министров Алок Шарма на пресс-конференции в четверг обратил внимание на то, что роль угля в США и так падает. "Мне кажется, что пик в потреблении угля в США пришелся на 2007 год, а после этого сокращение составило 58%. Рынок также играет свою роль в определении того, что происходит с углем и возобновляемыми источниками энергии", - сказал он.

Почему Россия не подписала заявление

Руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы России Алексей Кокорин в разговоре с корреспондентом ТАСС обратил внимание на условность принятой декларации, объясняя, почему для России не было особенного смысла ее подписывать.

"Это условная договоренность", - сказал он, проведя аналогию с принятой 2 ноября совместной декларацией о защите лесов и землепользовании. Россия ее поддержала. "Сразу после подписания было объявлено о выделении 12 млрд долларов ряду стран на спасение тропических лесов. Нас это не касается, мы не получатели климатического финансирования, мы добровольные доноры", - сообщил Кокорин.

"То же самое по углю: отказ от него ряда слабых стран означает, что инициаторы этой договоренности выделят им определенные финансовые средства. Китаю или России никто выделять деньги не стал бы. Индии выделили бы, но как вы себе представите, что она откажется от угля? Это просто нереально", - сообщил эксперт.

По его мнению, Россия могла бы поддержать эту инициативу "и поставить себя в более неудобное положение", а могла не подписать, "и ничего страшного не будет". "Тут нет ничего нелогичного в действиях стран, и в том числе в действии России", - подытожил Кокорин.

Не поддерживать ископаемое топливо

Параллельно группа из 25 стран, включая США, Италию, Канаду, Данию, Швейцарию, подписала разработанное Великобританией совместное заявление, обязывающее прекратить международную общественную поддержку сектора энергетики на ископаемом топливе к концу 2022 года и вместо этого отдавать приоритет поддержке перехода на чистую энергию.

По оценкам авторов заявления, объем средств, который может быть перенаправлен на поддержку чистой энергии в случае успеха инициативы, составит $17,8 млрд в год.

О конференции по климату

COP26 проходит в Глазго с 31 октября, завершится она 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить. По итогам работы переговорщиков ожидается публикация документов COP26.