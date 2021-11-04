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Пандемия COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в Европе увеличилось на 55% за четыре недели

Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове призвала всех к активным действиям, "чтобы защитить себя и близких от инфицирования и дальнейшей передачи"

ЖЕНЕВА, 4 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса набирает темпы в Европе, число выявленных случаев заражения увеличилось на 55% за последние четыре недели. Об этом сообщила в четверг на брифинге эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове.

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"Сейчас мы видим, что пандемия ускоряется, - отметила она. - В Европе за последние четыре недели число случаев заражения увеличилось на 55%. А ведь там очень активно идет вакцинация и доступно многих других инструментов для предотвращения распространения вируса".

В связи с этим ван Керкхове призвала всех к активным действиям, "чтобы защитить себя и близких от инфицирования и дальнейшей передачи". "А лидеры должны предоставить сообществам точную информацию, инвестировать в системы надзора и тестирования, поддерживать медработников", - подчеркнула эксперт.

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Пандемия COVID-19
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