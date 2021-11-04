Путин назвал пронзительным памятник в Севастополе, посвященный жертвам Гражданской войны

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Созданный в Севастополе мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, содержит в себе "пронзительную символику". Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

"Памятник хороший получился, символика прямо такая пронзительная, я бы сказал", - отметил Путин.

"Он очень много смыслов содержит", - ответил Развожаев.

На встрече с губернатором города глава государства еще раз поздравил всех жителей Севастополя с Днем народного единства.

Ранее Путин возложил цветы к этому мемориалу. После возложения цветов президент осмотрел мемориал, в частности, остановился около его доминанты - колонны, на которой установлена скульптура матери-России, и с трех сторон выбиты в камне посвященные трагедии Гражданской войны стихи поэтов - Максимилиана Волошина, Марины Цветаевой и Николая Туроверова, а также строки Михаила Шолохова.

О мемориале

Памятник, посвященный всем, кто воевал в Гражданскую войну, был создан Российским военно-историческим обществом (РВИО) в соответствии с поручением президента РФ и представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты неподалеку от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный. Мемориальный комплекс был открыт в апреле нынешнего года.

Доминантой скульптурной композиции является женская фигура - образ России и матери, призывающей к примирению своих сыновей, чьи фигуры расположены у подножия постамента: это братья - поручик Белой армии и командир-красноармеец, которых развела война. В РВИО уточнили, что комплекс в Севастополе - первый масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны, на территории бывшего СССР.

Осенью 1920 года после взятия Крыма Красной Армией из портов полуострова, в том числе из Севастополя, ушли 126 кораблей и судов, на которых находились около 150 тыс. человек - офицеры армии генерала Петра Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Это событие ознаменовало окончание активной фазы Гражданской войны и ее завершение на юге России, однако прекращение противостояния по всей стране принято датировать 1922 годом.