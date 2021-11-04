Собянин заявил, что в Москве не растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Количество ежедневных госпитализаций пациентов с коронавирусом в Москве за неделю снизилось с 1,6 тыс. до 1,5 тыс. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"Нет динамики роста: у нас где-то около 1,5 тыс. госпитализаций держатся уже в течение недели, а предыдущая неделя была 1,6 тыс. - 1,7 тыс. [госпитализаций]", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Накануне он сообщил, что нерабочие дни в Москве продлеваться не будут, ситуация с коронавирусом стабилизировалась.

Ранее власти Москвы и Подмосковья из-за ситуации с коронавирусом объявили нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В это время в городе и области закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, а также организации сферы услуг, школьники ушли на каникулы.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 843 362 случая заражения, из них 6 305 - за последние сутки. Выздоровели 1 618 624 человека, умерли 31 728. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию от ковида в столице прошли 5 006 956 человек, коллективный иммунитет составляет 62,7%.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве "более-менее" стабилизировалась. Полный эффект от нерабочих дней в столице будет ощутим в конце следующей недели, сообщил Сергей Собянин.

"Полный эффект мы поймем только в конце даже не этой, а следующей недели, когда москвичи вернутся на работу, и мы поймем реальную картину, которая складывается. Но по динамике заболевания и госпитализаций мы видим, что ситуация в настоящее время более-менее стабилизировалась: сегодня выявляемость колеблется где-то в районе 6 тыс. ежесуточно, доходило до 8 тыс.", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".