Музей Севастополя готов провести для Лукашенко экскурсию с информацией о Гражданской войне

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Музей героической обороны Севастополя, специализирующийся на военной истории города, готов разработать и провести для президента Белоруссии Александра Лукашенко экскурсию, включающую в том числе информацию о Гражданской войне, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Ранее в четверг на заседании Высшего госсовета Союзного государства Лукашенко проявил интерес к мемориалу, открытому весной 2021 года в Севастополе в память о погибших в годы Гражданской войны. Также он заинтересовался историей братьев Евгения и Михаила Беренсов, которые во время Гражданской войны поддержали разные стороны. Один в итоге командовал красноармейским флотом, а другой - Русской эскадрой, которая после ухода из Крыма базировалась в Бизерте (современный Тунис). Именно Беренсы стали одними из прототипов мемориала, в центре которого помещены фигуры двух братьев, оказавшихся по разные стороны в Гражданской войне.

"Если Александр Григорьевич Лукашенко решит посетить Севастополь и будет заинтересован в экскурсии, касающейся военной истории города, в том числе Гражданской войны и русского исхода, то мы все подготовим и с радостью расскажем ему", - сообщила представитель музея.

Она добавила, что в учреждении готовы показать президенту Белоруссии любой музейный объект. Однако, отметила собеседница агентства, некоторые из них сейчас находятся на реставрации.

О мемориале

Памятник, посвященный всем, кто воевал в Гражданскую войну, был создан Российским военно-историческим обществом (РВИО) в соответствии с поручением президента РФ. Он представляет собой несколько скульптур и вечный огонь на берегу Карантинной бухты недалеко от музея-заповедника "Херсонес Таврический" и мыса Хрустальный. Мемориальный комплекс был открыт в апреле.

Доминантой скульптурной композиции является женская фигура - образ России и матери, призывающей к примирению своих сыновей, чьи фигуры расположены у подножия постамента. Это братья - поручик Белой армии и командир-красноармеец, которых развела война. В РВИО уточнили, что комплекс в Севастополе - первый масштабный мемориал, посвященный трагедии Гражданской войны, на территории бывшего СССР.

Осенью 1920 года после взятия Крыма Красной армией из портов полуострова, в том числе из Севастополя, ушли 126 кораблей и судов, на которых находились около 150 тыс. человек - офицеры армии генерала Петра Врангеля, члены их семей и сочувствующие Белой армии. Это событие ознаменовало окончание активной фазы Гражданской войны и ее завершение на юге России, однако прекращение противостояния по всей стране принято датировать 1922 годом.

О музее

В структуру Музея героической обороны Севастополя входят мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854-1855 годах "Исторический бульвар" с панорамой "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", ансамбли мемориальных комплексов "Малахов курган" (в том числе оборонительная башня Корниловского бастиона) и "Сапун-гора" (с диорамой "Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года"), собор Святого равноапостольного князя Владимира - усыпальница адмиралов, дом-музей севастопольского подполья и культурно-выставочный центр, где формируются временные экспозиции. Эти объекты рассказывают о разных аспектах героических оборон города в середине XIX века и в 1941-1942 годах.