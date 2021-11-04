{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Почти 4,5 млн человек в Москве получили оба компонента вакцины от коронавируса

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, часть москвичей вакцинируется в других регионах

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Около 4,5 млн москвичей полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"На сегодняшний день эта цифра (число прошедших вакцинацию от COVID-19 полностью - прим. ТАСС) приближается к 4,5 млн, но она такая относительная, потому что часть москвичей вакцинируется в других регионах, в Московской области. Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий, нужно беречь себя и не надеяться на авось, а вакцинироваться", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Темпы вакцинации в Москве с начала октября выросли более чем в четыре раза
Читать полностью