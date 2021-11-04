Почти 4,5 млн человек в Москве получили оба компонента вакцины от коронавируса

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Около 4,5 млн москвичей полностью прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.

"На сегодняшний день эта цифра (число прошедших вакцинацию от COVID-19 полностью - прим. ТАСС) приближается к 4,5 млн, но она такая относительная, потому что часть москвичей вакцинируется в других регионах, в Московской области. Динамика, в принципе, неплохая. Хорошо бы, если бы она и дальше сохранилась. Нужно всем понимать, что, несмотря на стабилизацию динамики заболевания, сам уровень очень высокий, нужно беречь себя и не надеяться на авось, а вакцинироваться", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".