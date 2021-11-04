В Латвии начался сбор средств на защиту осужденного русскоязычного журналиста Алексеева

РИГА, 4 ноября. /ТАСС/. Латвийский комитет по правам человека начал сбор средств на защиту местного журналиста Юрия Алексеева, которого суд приговорил к 14 месяцам лишения свободы. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении этой правозащитной организации.

"По договоренности с Юрием Алексеевым, которому в Латвии перекрыли все банковские счета, Латвийский комитет по правам человека объявляет сбор средств на его защиту и поддержку", - отмечают правозащитники в Facebook.

Латвийский комитет по правам человека отмечает, что рассмотрение дела Алексеева в суде ведется в закрытом режиме, что затрудняет защиту и не позволяет общественности контролировать обоснованность предъявленных журналисту обвинений. "Мы считаем этот процесс политическим, направленным на удушение в Латвии любого оппозиционного мнения, и предлагаем поддержать репрессированного журналиста. Юрию предстоит долгий путь борьбы в отстаивании своего честного имени, хождение по судам высшей инстанции в Латвии, а впоследствии, возможно, и в ЕСПЧ. Все это потребует от него не только сил и здоровья, но и серьезных финансовых расходов", - подчеркивает организация.

Пардаугавский суд Риги 29 октября приговорил Алексеева к году и двум месяцам лишения свободы, как и требовал прокурор. Прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям: разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Служба государственной безопасности Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.