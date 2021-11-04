В Италии выдадут "грин-пассы" после 3-ей дозы мРНК-препаратов привитым любыми вакцинами

РИМ, 4 ноября. /ТАСС/. Лица, ранее вакцинированные препаратами, которые еще не получили одобрения со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), смогут получить итальянский ковид-сертификат после того, как им будет сделана третья доза вакцины на основе рибонуклеиновой кислоты (мРНК). Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

"Cегодняшний циркуляр Минздрава, основанный на рекомендациях Итальянского агентства по лекарствам (Aifa), дает разрешение тем, кто завершил цикл вакцинации не признанными ЕМА препаратами, получить бустерную дозу мРНК-препаратов компаний Pfizer и Moderna. Таким образом, мы дадим "грин-пасс" тем, кто ранее привился не признанными европейским регулятором препаратами и кто в течение шести месяцев получит [третью дозу] вакцин Pfizer или Moderna", - приводит слова министра агентство ANSA.

Днем ранее директор национального регулятора Никола Маргини сообщал, что Aifa изучало вопрос о бустерной дозе для привитых от коронавируса не одобренными в ЕС российской вакциной "Спутник V" и препаратом компании Sinovac. "Спутник V" является векторной вакциной на основе аденовируса человека, который используется для транспортировки генетической информации нового коронавируса. Российский препарат проходит последовательную экспертизу в ЕМА и процедуру одобрения во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения.

"Спутником V" привито почти все население находящейся на территории Апеннин Республики Сан-Марино, итальянцы, работающие в России и других странах, где применяется российская вакцина, а также российские граждане, работающие в Италии, в том числе дипломаты и журналисты. При практически повсеместно обязательном "грин-пассе" привитым российской и китайской вакцинами необходимо каждые 48 часов сдавать тест на коронавирус. Въезд в Италию из России с туристическими целями не разрешен. Все приезжающие из РФ по необходимости (работа, лечение, уход за родственниками, учеба), а также обладатели вида на жительства в Италии, за исключением коротких деловых поездок, обязаны проходить карантин.