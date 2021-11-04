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Международный университет в Грозном планируют открыть в конце 2021 года

На его территории создадут все условия для учебы, занятий спортом, работы и отдыха студентов и преподавателей

ГРОЗНЫЙ, 4 ноября./ТАСС/. Международный университет на 4 тыс. студентов планируют ввести в эксплуатацию в Грозном в конце текущего года. Об этом ТАСС сообщил мэр города Хас-Магомед Кадыров по итогам инспекции строительной площадки объекта.

"Грозненский международный университет рассчитан на 4 тыс. студентов. Всего на территории учебного заведения построено восемь корпусов различного назначения. Это три учебных корпуса, мужское и женское общежития, столовая, медицинский пункт, спортивно-досуговый центр с бассейном, актовый зал и спортивные площадки на открытом воздухе. Ввод в эксплуатацию планируется в конце этого года", - отметил градоначальник.

По его словам, на территории университета будут созданы все условия для учебы, занятий спортом, работы и отдыха студентов и преподавателей. Помимо этого, все объекты университета оснащены средствами доступности для маломобильных групп населения, включая общежития, на первых этажах которых будут комнаты для людей с ограниченными возможностями.

"Международный университет станет одним из самых лучших и технически оснащенных вузов страны, который существенно повысит стандарты образования в регионе", - сказал Хас-Магомед Кадыров.

Новое высшее учебное заведение строится на инвестиционной площадке в столице Чечни рядом со спорткомплексом "Ахмат-Арена". Проект реализуется компанией EMAAR из ОАЭ. Учредителями вуза станут пять стран. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что вуз станет кузницей кадров для региона.

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