Прокуратура контролирует завоз продукции в районы Крайнего Севера из порта Владивостока

ТАСС, 5 ноября. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера на фоне проблем с вывозом груза из морского порта Владивосток в направлении портов Дальнего Востока. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Приморской транспортной прокуратуре на особом контроле находятся вопросы организации перевалки грузов в морском порту Владивосток. Прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что до устранения логистических проблем приоритет отдается обработке социально значимых грузов.

Проблема с задержками доставки грузов в контейнерах образовалась на всем Дальнем Востоке. Прежде всего это связано с пандемией и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья. Ситуацию контролирует Минтранс России.