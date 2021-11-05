В Японии прошли учения на случай цунами после возможного землетрясения в разломе Нанкай

ТОКИО, 5 ноября. /ТАСС/. Учения по эвакуации людей из железнодорожного транспорта на случай возникновения цунами после предполагаемого землетрясения в разломе Нанкай прошли в пятницу в префектуре Вакаяма. Учения были приурочены к отмечаемому 5 ноября Всемирному дню осведомленности о цунами под эгидой ООН.

Учения прошли на одной из железнодорожных веток, идущих вдоль береговой линии в префектуре Вакаяма. По данным японского телеканала NHK, в них приняли участие более 100 человек. В рамках учений проводилась эвакуация пассажиров поезда после резкого торможения из-за предполагаемого землетрясения. Затем пассажиров сопроводили в специальный эвакуационный центр, расположенный на возвышенности, чтобы защитить от надвигающейся волны цунами.

В последние годы власти Японии активно предупреждают местных жителей о высокой вероятности землетрясения в разломе Нанкай, который расположен к юго-востоку от центральной части острова Хонсю. По оценке правительства страны, это землетрясение может привести к гибели более 320 тыс. человек и нанести ущерб на сумму более $2,3 трлн. Стихийное бедствие способно затронуть 40 из 47 префектур Японии, где в результате землетрясения, удара цунами и последующих пожаров может быть разрушено более 2,4 млн домов. Вероятность того, что подобная сейсмическая активность произойдет в ближайшие 30 лет, составляет около 75%. По данным статистики, землетрясения магнитудой более 8 происходят в этом районе раз в 100-200 лет.