Загрязненность воздуха в Дели превысила крайне опасный уровень

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 ноября. /ТАСС/. Степень загрязнения воздуха в индийском национальном столичном округе Дели (включает Нью-Дели) превысила в пятницу утром крайне опасный уровень, улучшения пока не ожидается. Как сообщил метеорологический департамент страны, индекс качества воздуха (ИКВ) составил в столице более 500.

Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным - от 51 до 100. При 151-200 воздух считается умеренно загрязненным, 201-300 - сильно загрязненным, а более 300 - опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Как сообщил комитет по контролю за загрязнением Дели, в ряде центральных районов города концентрация в воздухе частиц диаметром менее 2,5 микрометров достигло 999. Это максимум для установленных в городе измерительных приборов. Поэтому можно предположить, что степень загрязнения превысила 1 000.

Метеорологи предупреждают, что качество воздуха не улучшится до вечера 7 ноября.

Население столицы отметило в четверг главный индусский праздник года Дивали. В городе всю минувшую ночь запускали фейерверки и петарды.

Главная причина плохого состояния воздуха - это массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях в окрестностях Нью-Дели после сбора урожая. Осенью в этом районе страны традиционно устанавливается безветренная погода. По оценке индийских ученых, загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни горожан в среднем на шесть лет.