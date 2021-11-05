В Бурятии студенты поле 7 ноября перейдут на дистанционное обучение

УЛАН-УДЭ, 5 ноября. /ТАСС/. Студенты вузов, колледжей и техникумов в Улан-Удэ с 8 ноября перейдут на дистанционное обучение, занятия в школах - очные, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Бурятии.

"Сегодня на оперштабе принято следующее решение: с 8 ноября по 14 ноября учреждения среднего профессионального образования (СПО) города Улан-Удэ переходят на дистанционный режим. В районах республики учреждения СПО работают в штатном режиме при усилении входного фильтра. Вузы республики с 8 ноября по 14 ноября работают в дистанционном режиме", - говорится в сообщении.

У школьников республики 7 ноября закончатся недельные каникулы, с 8 ноября они возобновят учебу в очном формате. "Школы с 8 ноября работают в штатном режиме при усилении входного фильтра", - сообщили в пресс-службе. Также в обычном формате продолжат работу дошкольные учреждения образования.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Бурятии закрыты учреждения бюджетной сферы. Бизнес, общественные заведения работают с требованием у посетителей QR-кодов, справок о медотводе или отрицательных ПЦР-тестов.

В Бурятии, по оперативным данным, зарегистрировано 64 096 случаев заражения COVID-19, из них 203 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 123 пациента, занятость коечного фонда составляет 80,5%. Амбулаторное лечение проходят 3 652 человека. Всего умерли от ковида 2 016 человек, из них четверо - за последние сутки. Первым компонентом вакцины привиты 417 399 человек, завершили вакцинацию 308 258.