Министерство туризма Пермского края: турпоток по итогам года вырастет в пределах 10%

ПЕРМЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Объем турпотока в Пермском крае в 2021 году из-за пандемии значительно снизился. Тем не менее, в сравнении с 2020 годом ожидается увеличение числа туристов на 3-13%, сообщили ТАСС в региональном министерстве туризма.

"Ранее мы ожидали, что к 2021 году турпоток приблизится к значениям 2019 года, однако в связи с последними событиями возможно объем турпотока к концу года составит 500-550 тыс. человек", - сказали в министерстве.

Отмечено со ссылкой на Росстат, что в 2020 году регион посетили 486,5 тыс. человек, в 2019 году - 753,9 тыс. До 2020 года число туристов росло ежегодно на 4,5%.

Развитие турпотока ограничено нехваткой качественных гостиниц. По подсчетам ведомства, в половине районов края номерной фонд не превышает 130 койко-мест. Из-за этого многие экскурсионные поездки приходится ограничивать одним днем.

"Наличие качественных гостиниц в туристских территориях с большим количеством достопримечательностей способствует продлению нахождения туристов, увеличению расходов туристов на территориях районов, и, как следствие, развитию малого и среднего предпринимательства, росту числа рабочих мест и благосостояния граждан", - подчеркнули в министерстве.