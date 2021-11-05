Вылет и прием 15 авиарейсов задерживается в аэропорту Краснодара из-за тумана

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Прилет восьми авиарейсов задерживается в аэропорту Краснодара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла. Согласно данным онлайн-табло, также задерживается вылет семи авиарейсов.

В пятницу в Краснодаре отмечается сильный туман. Видимость в городе составляет несколько десятков метров.

"В настоящее время на прилет задержано восемь рейсов из Москвы (3 рейса), Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Вылет этих рейсов предварительно перенесен на время с 11:30 до 13:30. ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, согласно онлайн табло авиаузла, на вылет задерживаются семь рейсов - в Стамбул, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург и два рейса в Москву.

Уточняется, что "процедуры в условиях ограниченной видимости" в связи туманом введены в аэропорту в ночь на пятницу. В пресс-службе отметили, что на данный момент видимость на территории аэродрома составляет 100 м, что ниже категории, допустимой для приема воздушных судов.