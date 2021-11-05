{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вылет и прием 15 авиарейсов задерживается в аэропорту Краснодара из-за тумана

Видимость в городе составляет несколько десятков метров

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Прилет восьми авиарейсов задерживается в аэропорту Краснодара. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаузла. Согласно данным онлайн-табло, также задерживается вылет семи авиарейсов.

В пятницу в Краснодаре отмечается сильный туман. Видимость в городе составляет несколько десятков метров.

"В настоящее время на прилет задержано восемь рейсов из Москвы (3 рейса), Стамбула, Санкт-Петербурга, Красноярска, Махачкалы и Сочи. Вылет этих рейсов предварительно перенесен на время с 11:30 до 13:30. ", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, согласно онлайн табло авиаузла, на вылет задерживаются семь рейсов - в Стамбул, Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург и два рейса в Москву.

Уточняется, что "процедуры в условиях ограниченной видимости" в связи туманом введены в аэропорту в ночь на пятницу. В пресс-службе отметили, что на данный момент видимость на территории аэродрома составляет 100 м, что ниже категории, допустимой для приема воздушных судов.

Теги
РоссияКраснодарский край
Власти Амурской области заявили, что вакцинацию госслужащих надо обеспечить до 15 декабря
Не привитые без уважительных причин, без медицинского отвода сотрудники будут отправлены в неоплачиваемые отпуска
Читать полностью