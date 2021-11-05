Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство продлило проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида до 31 декабря. Постановление об этом подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

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Как говорится в сообщении, благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тыс. человек.

Розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных начался 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлили до 31 декабря.

Номера победивших сертификатов публикуют на сайте проекта "Бонус за здоровье". Сведения о призе доступны в личном кабинете на портале госуслуг, кроме того, push-уведомления о выигрыше получат пользователи мобильного приложения сервиса.

Денежные призы будут зачислять на карты "Мир". Победителям будет нужно указать номер банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплату призов будут производить в течение полугода.

Розыгрыш проводят среди прошедших вакцинацию на основании информации Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператор лотереи - акционерное общество "Гознак".