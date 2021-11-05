{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида

Номера победивших сертификатов публикуются на официальном сайте проекта "Бонус за здоровье"
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Правительство продлило проведение розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида до 31 декабря. Постановление об этом подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.

На эту тему
Ревакцинация от COVID-19. Что нужно знать
Ревакцинация от COVID-19.

Как говорится в сообщении, благодаря двум дополнительным тиражам количество победителей увеличится до 2 тыс. человек. 

Розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных начался 1 сентября и должен был завершиться 1 декабря. Теперь срок продлили до 31 декабря.

Номера победивших сертификатов публикуют на сайте проекта "Бонус за здоровье". Сведения о призе доступны в личном кабинете на портале госуслуг, кроме того, push-уведомления о выигрыше получат пользователи мобильного приложения сервиса.

Денежные призы будут зачислять на карты "Мир". Победителям будет нужно указать номер банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг не позднее трех месяцев с даты получения уведомления. Выплату призов будут производить в течение полугода.

Розыгрыш проводят среди прошедших вакцинацию на основании информации Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Оператор лотереи - акционерное общество "Гознак".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Власти Амурской области заявили, что вакцинацию госслужащих надо обеспечить до 15 декабря
Не привитые без уважительных причин, без медицинского отвода сотрудники будут отправлены в неоплачиваемые отпуска
Читать полностью