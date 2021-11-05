В Железноводске создадут входные группы в Южный курортный парк

ПЯТИГОРСК, 5 ноября. /ТАСС/. Входные группы в самый крупный в Европе Южный курортный парк создадут в Железноводске Ставропольского края в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В рамках благоустройства курортной зоны и создания самого крупного курортного парка в Европе в Железноводске будут созданы две входные группы в лесопарковую зону, которые соединят центральную улицу курорта с грунтовыми терренкурами к горе Бештау и Медовая протяженностью более 5 км", - сказал Моисеев.

По его словам, входные группы получат навигацию, которая будет обеспечена цифровой платформой "Умный Железноводск" и малыми архитектурными формами.

"На сегодняшний день к горе Медовой отсутствует благоустроенный терренкур, который позволит жителям и гостям курорта беспрепятственно добраться до нее. Планируется проложить тротуар с озеленением от Чапаевского круга до Медовой. От Медовой до Бештау останется грунтовый терренкур", - пояснил собеседник агентства и добавил, что работы планируется провести в 2022 году.

"Обычно нашу "Медовку" и Бештау туристы только видят издалека и немногие знают, как туда пройти. Поэтому сделаем хорошие входные группы от центральной улицы к началу грунтовых терренкуров и установим систему туристической навигации по всему марштуру для удобства каждого гостя курорта. Ведь вместе с бальнеотерапией, грязелечением, диетой и физиотерапией мы оздоравливаем хождением по терренкурам, проходящими по нашему курортному лесу с высокоионизированным воздухом, полным фитонцидами", - рассказал глава Железноводска.

Южный Курортный парк берет свое начало от улицы Чапаева (в жилом массиве). Протяженность терренкуров в парке составит более 70 километров. Также важно, что по парку пройдет участок трассы Кавминводского велотерренкура. Площадь парка получится более 1200 га.

Железноводск входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.