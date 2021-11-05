В России выявили 40 735 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 40 735, до 8 714 595. Об этом сообщили в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Третий день число новых заболевших превышает 40 тыс. В относительном выражении прирост составил 0,47%.

В частности, за сутки были выявлены 3 363 случая заражения в Санкт-Петербурге, 2 835 - в Московской области, 1 610 - в Самарской области, 798 - в Воронежской области, 792 - в Нижегородской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 964 177 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 28 605. Всего уже выздоровел 7 505 971 человек. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 86,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 3 107 пациентов в Московской области, 1 640 - в Санкт-Петербурге, 968 - в Самарской области, 862 - в Республике Саха, 782 - в Республике Крым.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 1 192 против 1 195 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 244 447 пациентов.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,81%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки зафиксировано 89 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 55 - в Московской области, 45 - в Краснодарском крае, 42 в Ставропольском крае, 41 - в Пермском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 407 против 6 305 днем ранее. Всего с начала пандемии было выявлено 1 849 769 случаев заражения.

В относительном выражении прирост составил 0,35%.

Число летальных исходов в Москве увеличилось за сутки 93 против 97 днем ранее. Всего в Москве умер 31 821 человек.

По выздоровлению были выписаны 6 024 пациента за сутки. За все время вылечились 1 624 648 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 193 300 человек.