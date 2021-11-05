Во Вьетнаме по ошибке сделали прививки против коронавируса 18 младенцам

ХАНОЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Прививки против коронавируса были по ошибке сделаны 18 младенцам в ханойском пригородном районе Куок Оай. Об этом, как передает в пятницу новостной портал VnExpress , сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, 3 ноября в районном медицинском пункте вместо пятикомпонентной вакцины против инфекционных заболеваний 18 младенцам в возрасте от двух до шести месяцев были сделаны прививки вакциной против коронавируса компании Pfizer для детей и подростков. После произошедшего все малыши были переведены в центральную больницу имени святого Павла, где их осмотрели ведущие специалисты Национального педиатрического госпиталя. В настоящее время состояние здоровья получивших прививку стабильное, случаев анафилактического шока зафиксировано не было. У некоторых малышей наблюдались повышение температуры, покраснения и припухлости в месте укола, которые являются частыми реакциями после прививки.

Министерство здравоохранения Вьетнама поручило столичному департаменту здравоохранения подробно изучить все обстоятельства произошедшего и установить виновных в случившемся.

В настоящее время во Вьетнаме проводится иммунизация против коронавируса детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Для их вакцинации вьетнамские власти заказали 20 млн доз вакцины американской компании Pfizer и 10 млн доз кубинской вакцины Abdala для детей. В соответствии с указанием Минздрава, дети в обязательном порядке проходят обследование перед вакцинацией и наблюдение после нее. Сама вакцинация осуществляется с согласия их родителей или официальных опекунов.