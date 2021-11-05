Памятник флагману флота Орлову открыли в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Бюст Владимира Орлова, командовавшего советским флотом в предвоенные годы, открыли в Севастополе, передает корреспондент ТАСС.

Памятник и стенд со справочной информацией установлены в новом сквере на улице Колобова - в спальном районе города. На церемонии присутствовали городские власти, ветераны гражданского и военного флота, местные жители. Право открыть бюст было предоставлено курсантам Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова.

"В судьбе Владимира Орлова, как в капле воды, отразилась вся противоречивая история послереволюционной России. Именно при Владимире Орлове флот приобрел ту структуру, тот состав, с которым он встретил Великую Отечественную войну. Структура сохранялась все советские годы и частично сохранилась по сей день. Неслучайно наш прославленный адмирал, Герой Советского Союза Кузнецов отмечал Орлова как человека, воссоздавшего русский флот под красным флагом. Если бы не трагические события конца 1930-х, конечно, он был бы героем Второй мировой, он был бы 24 июня 1945 года на Красной площади в числе блестящих маршалов Победы ", - сказал в ходе церемонии помощник президента РФ Владимир Мединский.

Он предложил закрепить память об Орлове и в топонимике Севастополя.

Губернатор Михаил Развожаев отметил, что судьба командовавшего флотом Орлова тесно связана с историей Севастополя - базой Черноморского флота. "Сейчас мы возвращаем имена, утраченные страницы истории", - добавил он.

В пресс-службе Российского военно-исторческого общества ТАСС уточнили, что флагман флота I ранга Владимир Митрофанович Орлов родился в 1895 году в Херсоне в семье директора гимназии. Учился на юридическом факультете Петербургского университета, но не окончил, так как во время Первой мировой войны в 1916 году призван на Балтийский флот, где окончил школу мичманов. В 1918-1920 годах начальник политотдела Балтийского флота, участвовал в боях против войск Юденича. Затем занимал пост замначальника Главного политического управления водного транспорта и руководил его восстановлением; с декабря 1921 года - помощник начальника Политуправления Реввоенсовета по морской части и начальник Морского отдела, с марта 1923 года - начальник и комиссар военно-морских учебных заведений .С октября 1926 по июнь 1931 года был командующим морскими силами Чёрного моря, с июля 1931 года - начальник Морских сил РККА. С 27 января 1937 года одновременно заместитель наркома обороны СССР по Морским силам. 10 июля 1937 года арестован по ложному обвинению в шпионской, террористической и диверсионной работе. 28 июля 1938 года приговорен к смертной казни и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.