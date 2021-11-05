Русскому дому в Монголии вручили высшую награду страны - орден "Полярная звезда"

УЛАН-БАТОР, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Монголии удостоили представительство Россотрудничества в Монголии высшей государственной награды страны - ордена "Полярная звезда". Торжественная церемония награждения прошла во Дворце культуры, передает корреспондент ТАСС.

Указ президента Монголии о вручении награды был подписан 21 мая 2021 года.

Министр культуры Монголии Чинбатын Номин вручила награду советнику посольства России в Монголии, главе Русского дома в Улан-Баторе Амгалану Базархандаеву.

Орден "Полярная звезда" - высшая почетная награда, учрежденная в 1936 году. Ей награждаются военнослужащие и гражданские лица, внесшие важный вклад в усиление обороноспособности Монголии, в развитие народного хозяйства, культуры и здравоохранения страны.