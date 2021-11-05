Строительство набережной в Дербенте планируется начать в 2022 году

МАХАЧКАЛА, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Дербента планируют приступить к строительству новой набережной протяженностью 12 км в 2022 году, сообщил ТАСС мэр Рустамбек Пирмагомедов.

Проект этого строительства включен в комплексный план развития Дербента до 2025 года. Общий объем финансирования проекта планируется в сумме более 12,4 млрд рублей.

"Мы ожидаем, что проект первого этапа набережной в 1,5 км к концу года выйдет из экспертизы, у нас будет точная сметная стоимость, и с этим проектом мы сможем в 2022 году уже заявиться для получения бюджетного финансирования. Всего проект предусматривает шесть этапов, все они начнут проектироваться в ближайшее время. Начало финансирования строительства запланировано на 2023 год, но мы будем работать с руководством республики, выходить на федеральные министерства, чтобы постараться начать в 2022 году, как только будет готов проект", - сказал Пирмагомедов.

В настоящее время протяженность набережной Дербента, построенной к 2000-летию города, составляет 800 м. По словам мэра, новый проект предусматривает создание протяженной прогулочной зоны с туристической инфраструктурой, обустройство пляжа, коммерческих зон, причальных стенок, а также размещение нижней станции канатной дороги, которая будет подниматься от набережной у цитадели Нарын-Кала.

"Станция канатной дороге будет расположена на участке, построенном в рамках первого этапа, от него набережная будет расходиться в обе стороны", - сказал мэр.

Правительство РФ 15 октября утвердило комплексный план развития Дербента до 2025. Всего в плане 85 мероприятий, по 19 из которых определен механизм финансирования. Финансирование из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и еще 129 млрд рублей - привлеченные внебюджетные средства. План предусматривает строительство социальных объектов, создание инфраструктуры для развития туризма.