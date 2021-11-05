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Голикова рассказала об ухудшении ситуации с ковидом в 10 регионах

Среди регионов с осложненной ситуацией вице-премьер назвала Белгородскую, Саратовскую, Тюменскую, Челябинскую, Ярославскую, Магаданскую области, Красноярский край, а также Республики Татарстан, Тыву, Чувашию
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложнилась за неделю сразу в 10 регионах России. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

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"Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", - приводят ее слова в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Голикова отметила, что практически во всех регионах России уже заработали QR-коды для посещение госучреждений, общепита и культурных объектов. Для предотвращения распространения коронавируса важно наращивать вакцинацию и пресекать попытки фальсификации документов о сделанных прививках.

"Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах. Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России", - сказала она. 

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 248,7 млн человек, более 5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек, умерли 244 447. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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