Будапешт решил признать киргизские паспорта о вакцинации

БИШКЕК, 5 ноября. /ТАСС/. Венгрия признает киргизские паспорта о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил в пятницу в Бишкеке венгерский министр иностранных дел и внешнеторговых связей Петер Сийярто во время встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым, сообщила его пресс-служба.

"В ходе беседы Сийярто сказал, что венгерская сторона решила признать паспорта о вакцинации граждан Кыргызской Республики. Привитые кыргызстанцы смогут беспрепятственно заезжать и посещать Венгрию", - говорится в сообщении. Жители Киргизии, в основном, прививаются вакцинами "Спутник V", AstraZeneca и препаратом китайской компании Sinopharm.

Министр также отметил, что в следующем году откроется прямое авиасообщение Будапешт — Бишкек и призвал наращивать двухстороннее сотрудничество "не только между вузами двух государств, но и на уровне начального и среднего образования".

Жапаров в ходе встречи подчеркнул, что Бишкек высоко оценивает отношения с Венгрией, которая является для Киргизии "стратегическим партнером в Европейском союзе". При этом глава государства напомнил, что в рамках двухстороннего сотрудничества за последнее время был создан Венгерско-киргизский фонд развития и открылось киргизское посольство в Будапеште.

Президент Киргизии также пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с государственным визитом посетить Бишкек "в любое удобное для него время" и поблагодарил Сийярто за участие в состоявшемся в пятницу в киргизской столице первом экономическом форуме "Евросоюз - Центральная Азия". "Надеемся, что эта платформа в будущем станет устойчивым механизмом экономического сотрудничества и взаимодействия между странами Центральной Азии и Евросоюзом со своим секретариатом. Мы рассчитываем на поддержку Венгрии в нашей инициативе", - цитирует Жапарова его пресс-служба.

В данном форуме принимают участие премьер-министры Казахстана и Узбекистана Аскар Мамин и Абдулла Арипов, вице-премьер Туркмении Сердар Бердымухамедов и вице-премьер Таджикистана Усмонали Усмонов, а также вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.