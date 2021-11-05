Пускать в организации соцсферы, культуры и спорта Волгоградской области будут по QR-кодам

ВОЛГОГРАД, 5 ноября. /ТАСС/. Оперштаб Волгоградской области решил ввести новые ограничения на работу предприятий и организаций социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения, а также на продажу проездных билетов на общественный транспорт. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе администрации региона.

"С целью защиты жизни и здоровья населения от коронавирусной инфекции оперативный штаб счел необходимым <…> распространить действующие в настоящее время ограничительные требования (вход по QR-кодам - прим. ТАСС) на работу предприятий и организаций социальной сферы, культуры, спорта, бытового обслуживания населения, ряд других предприятий и организаций сферы услуг; организовать продажу проездных билетов длительного пользования на общественный транспорт городского и пригородного сообщения, а также социальных проездных билетов с учетом наличия документов о вакцинации или перенесенном не более 6 мес. назад заболевании коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что региональный оперштаб решил продлить действие режима самоизоляции для жителей в возрасте 60+, а также неработающих людей с хроническими заболеваниями. Кроме того, будут продлены введенные с 30 октября дополнительные требования - вход по QR-коду - при посещении непродовольственных магазинов, кафе, театров, музеев, фитнес-центров.

По данным оперштаба по Волгоградской области, в регионе выявлены около 106 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,6 тыс. человек.

В Волгоградской области с 18 октября только с QR-кодом пускают в музеи, кинотеатры, бассейны, салоны красоты, фитнес-центры. С 25 октября без кода не пускают в кафе, бани, а также в междугородние автобусы. С 30 октября в регионе ввели запрет на проведение с 23:00 до 06:00 мск зрелищно-развлекательных мероприятий, работу кафе.