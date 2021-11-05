Активисты во главе с Гретой Тунберг вышли на акцию протеста в Глазго

ЛОНДОН, 5 ноября. /ТАСС/. Несколько тысяч климатических активистов во главе с Гретой Тунберг присоединились в пятницу к акции протеста в шотландском Глазго, где проходит 26-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). По данным организаторов мероприятия, онлайн-трансляцию которого ведут британские телеканалы, в течение дня в демонстрации примут участие до 10 тыс. человек.

Тунберг, в последние годы ставшая самой заметной фигурой международного климатического протеста, ранее обратилась к своим сторонникам с просьбой выйти на улицы Глазго и поддержать демонстрантов. Накануне акции прислушаться к голосам молодежи призвали бывший вице-президент США (1993-2001) Альберт Гор и наследник британского престола принц Уэльский Чарльз.

"Ощущается много гнева и много разочарования, - заявил Его Высочество в четверг, обращаясь к переговорщикам, работающим над итоговыми документами конференции. - На завтра запланирован большой марш, к которому меня многие призывали присоединиться, что было бы трудно сделать, однако смысл не в этом. Прошу, не забывайте о тех людях, которые вышли на улицы. Не забывайте о том, что это их будущее".

В руках у митингующих - транспаранты с лозунгами "У нас нету запасной планеты", "Защитим будущее", "Нет ископаемому топливу", "Когда мы едины, мы непобедимы" и призывами действовать, обращенными к делегатам конференции и лидерам без малого 200 стран, принимающих в ней участие.

Среди демонстрантов много школьников, которые пропускают занятия ради участия в акции, хотя министр образования Великобритании Надим Захави ранее обратился к ним с призывом не пренебрегать учебой. Молодые люди следуют примеру Тунберг, которая в 2018 году начала так называемую школьную забастовку за климат, пикетируя здание парламента Швеции каждую пятницу. Ее примером вдохновились сотни тысяч человек и вскоре движение Fridays For Future стало международным. Известность Тунберг выросла еще сильнее после эмоционального выступления в ООН в сентябре 2019 года, вызвавшего большой общественный резонанс. В своей речи она заявила главам государств, что своими пустыми обещаниями они отняли у нее мечты и детство, а также упрекнула мировых лидеров в том, что для борьбы с загрязнением атмосферы не предпринимается достаточно усилий.

Прибыв на COP26 в прошлую субботу, девушка назвала лидеров притворщиками и выразила уверенность в том, что ни они сами, ни проводимые под эгидой ООН конференции не способны решить проблему изменения климата. Она позволила себе употребить непечатное выражение в адрес высокопоставленных участников COP26 и заявила, что люди должны требовать "климатической справедливости" и не мириться с "бесконечным бла-бла-бла". Впоследствии она извинилась за выбор слов и пообещала впредь не использовать нецензурную лексику.