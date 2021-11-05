Власти Франции рассматривают введение обязательной ревакцинации от COVID-19

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Франции могут сделать ревакцинацию от нового коронавируса обязательной. Об этом сообщает в пятницу радиостанция RTL со ссылкой на источники в правительстве страны.

По данным радиостанции, в ближайшее время президент Франции Эмманюэль Макрон может выступить с обращением к жителям страны. Глава государства также "может сделать третью дозу вакцины [от COVID-19] обязательной", информирует RTL.

Данная мера может коснуться в первую очередь наиболее уязвимой части населения, отмечается в сообщении.

Радиостанция подчеркивает, что ситуация с распространением в Европе нового коронавируса ухудшается. Во многих странах зафиксирована пятая волна пандемии. При этом Всемирная организация здравоохранения допускает, что на континенте до конца зимы COVID-19 может добавить в общую статистику до полумиллиона смертей.

В пятницу премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что медицинские учреждения Франции вновь сталкиваются с ростом количества пациентов с COVID-19. Согласно последним данным властей, во Франции за последние сутки было выявлено 9,5 тыс. новых случаев коронавируса, в то время как с начала эпидемии их насчитывается уже около 7,2 млн. Жертвами пандемии стали около 118 тыс. человек. По данным Минздрава Франции, более 51 млн человек сделали хотя бы одну прививку от коронавируса. Всего в стране проживает около 67 млн человек.