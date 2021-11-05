У петербургского ТЮЗа отозвали QR-код за нарушение санитарных норм

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Комитет по культуре Санкт-Петербурга инициировал отзыв QR-кода у Театра юного зрителя имени Брянцева из-за нарушения санитарных норм. Вопреки действующим ограничениям театр принимал организованные группы детей, сообщили на официальной странице комитета в "ВКонтакте".

Нарушения выявили при проверки 3 ноября. Чиновники уже подготовили обращение об отзыве у театра QR-кода, который подтверждает готовность организации работать в условиях коронавирусных ограничений.

"В театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, в гардеробе отсутствовали защитные экраны", - сказано в сообщении.

Комментарием ТЮЗа ТАСС не располагает.

Действующее согласование на проведение спектаклей комитет отозвал до 28 ноября. Зрителей просят обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе. Отмечается, что возобновление работы театра будет возможно только "после принятия всех организационных мер, направленных на соблюдение стандарта эпидемиологической безопасности и требований 121-го постановления (документ регулирует коронавирусные ограничения в городе - прим. ТАСС)".

Согласно указанному постановлению, в Санкт-Петербурге все организации и индивидуальные предприниматели (вне зависимости от видов экономической деятельности) для продолжения работы в условиях пандемии должны принять и обеспечивать соблюдение стандарта безопасной деятельности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. По итогам проверки им выдается уникальный QR-код, который подтверждает соответствие этим требованиям. В частности, к учреждениям культуры предъявляются специфические требования по заполняемости зала, рассадке зрителей с учетом социальной дистанции. С 1 ноября в Петербурге введен запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки.