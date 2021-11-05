Угроза минирования в аэропорту Астрахани не подтвердилась

АСТРАХАНЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Угроза минирования, которая ранее поступила в астраханский аэропорт, не подтвердилась. Аэропорт вернулся к штатному режиму работы, сообщили ТАСС в пресс-службе авиаузла.

Ранее в пятницу сообщалось, что информация о минировании поступила в аэропорт города Астрахани, оперативные службы проводят проверку, пассажиры эвакуированы.

"Оперативными службами проверка закончена, угрозы жизни и здоровья не обнаружено. С текущего момента аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на регулярность полетов ситуация не повлияла.