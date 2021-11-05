В Оренбуржье с 8 ноября снимают введенные в нерабочую неделю ограничения

ТАСС, 5 ноября. Введенные на неделю ограничения на работу общепита, магазинов и учреждений культуры снимаются в Оренбургской области с 8 ноября. Отменяется запрет на посещение торговых центров несовершеннолетними без сопровождения взрослых, сообщила пресс-служба губернатора в пятницу.

"С 8 ноября будут сняты ограничения, введенные на период нерабочей недели. Возобновится работа сферы услуг, торговли, общественного питания, культуры, деятельность которых была прекращена на период локдауна. По 23 ноября продлятся действующие до этого в регионе ограничения - запрет на работу кальянных, ночных клубов, проведение в объектах общепита мероприятий с числом участников больше 30", - говорится в сообщении.

Могут начать работу фудкорты и детские игровые комнаты при соблюдении расчетного количества посетителей. При этом ограничение работы ночных заведений продлевается до 23 ноября. "С 8 ноября будет приостановлено действие социальных карт (для льготного проезда в транспорте) лиц 65 лет и старше, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние 6 месяцев. Исключение также составят работники медицинских организаций, списки которых будут переданы министерством здравоохранения региона", - добавили в пресс-службе.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 426 случаев коронавирусной инфекции, 408 - за прошедшие сутки. Всего выздоровели 77 799 человек, умерли 2 691.