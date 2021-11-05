Авиасообщение с Австрией, розыгрыш для привитых. Главное о коронавирусе за 5 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 8 714 595 случаев заражения, из них новых — 40 735. За сутки умерли 1 192 человека. За весь период — 244 447.
- Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в стране достиг 48%.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ухудшении ситуации с ковидом в 10 регионах.
- Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида.
- В Чувашии после завершения нерабочих дней введут новые ограничения
- В ЕАО заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощи.
Москва
- Всего зафиксировано 1 849 769 случаев заражения, из них новых — 6 407.
- Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в столице достиг 64,2%.
Мир
- Всего зафиксировано более 248,7 млн случаев заражения (данные университета Джона Хопкинса).
- Австрия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Россией.
- Лукашенко заявил о снижении заражаемости коронавирусом в Белоруссии.
- Во Вьетнаме по ошибке сделали прививки против коронавируса 18 младенцам.
- В ФРГ за сутки выявили рекордные 37 120 случаев заражения коронавирусом
- Нацсобрание Франции окончательно утвердило закон о продлении антиковидных мер в стране.
- Вице-президента Французской Полинезии сняли с должности из-за отказа вакцинироваться.
- В Италии не видят опасности в бустере для непризнанных ЕМА вакцин.
- СМИ: в Японии семьям выплатят по $880 на каждого ребенка.
- Кабмин Таиланда выделит $108,8 млн на разработку и исследование двух вакцин от COVID-19.