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Авиасообщение с Австрией, розыгрыш для привитых.
Авиасообщение с Австрией, розыгрыш для привитых.
Авиасообщение с Австрией, розыгрыш для привитых.
Авиасообщение с Австрией, розыгрыш для привитых.
Авиасообщение с Австрией, розыгрыш для привитых.
Пандемия COVID-19

Авиасообщение с Австрией, розыгрыш для привитых. Главное о коронавирусе за 5 ноября

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 714 595 случаев заражения, из них новых — 40 735. За сутки умерли 1 192 человека. За весь период — 244 447.
  • Уровень коллективного иммунитета против коронавируса в стране достиг 48%.
  • Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала об ухудшении ситуации с ковидом в 10 регионах.
  • Кабмин продлил до конца года розыгрыш по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от ковида.
  • В Чувашии после завершения нерабочих дней введут новые ограничения
  • В ЕАО заявление об увольнении написали 26 сотрудников скорой помощи.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 849 769 случаев заражения, из них новых — 6 407.
  • Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в столице достиг 64,2%.

Мир

  • Всего зафиксировано более 248,7 млн случаев заражения (данные университета Джона Хопкинса).
  • Австрия с 9 ноября снимает ограничения на авиасообщение с Россией.
  • Лукашенко заявил о снижении заражаемости коронавирусом в Белоруссии.
  • Во Вьетнаме по ошибке сделали прививки против коронавируса 18 младенцам.
  • В ФРГ за сутки выявили рекордные 37 120 случаев заражения коронавирусом
  • Нацсобрание Франции окончательно утвердило закон о продлении антиковидных мер в стране.
  • Вице-президента Французской Полинезии сняли с должности из-за отказа вакцинироваться.
  • В Италии не видят опасности в бустере для непризнанных ЕМА вакцин.
  • СМИ: в Японии семьям выплатят по $880 на каждого ребенка.
  • Кабмин Таиланда выделит $108,8 млн на разработку и исследование двух вакцин от COVID-19.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Вологодской области приняли решение не продлевать нерабочие дни
С 8 ноября все предприятия и организации региона заработают в обычном режиме
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