Правозащитник обратился к Бастрыкину из-за сведений об изнасиловании девушки в отделе МВД

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, правозащитник Иван Мельников просит председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина передать в центральный аппарат СК дело в отношении сотрудника полиции, который может быть причастен к изнасилованию задержанной. Об этом сказано в тексте обращения правозащитника на имя председателя СК, с которым ознакомился ТАСС.

"В связи с информацией о произошедшем изнасиловании гражданки РФ <...> старшим оперативным уполномоченным ОУР ОМВД по району Люблино ГУ МВД России по г. Москве Лещевым В.В. 1974 г. р., которое, по предварительным данным, произошло в кабинете указанного оперативного сотрудника на территории ОМВД <...>, а также информацией о последующих действиях начальника ОМВД по району Люблино, а также иных неустановленных лиц, направленных на сокрытие данного тяжкого преступления, направляю вам информацию по подведомственности", - сказано в документе.

Отмечается, что в настоящее время в отношении Лещева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 133 УК РФ "Понуждение к действиям сексуального характера", которая предполагает до 1 года лишения свободы, а не по статье об изнасиловании, предусматривающей более серьезное наказание. "В настоящее время, по моему мнению, не дано надлежащей правовой оценки действиям Лещева на предмет совершения им должностных преступлений по ст. 285, 286 УК РФ, т. е. превышения и злоупотребления им своими должностными полномочиями, несмотря на то, что преступление происходило в служебном кабинете гражданина, а сам он, по информации, был в состоянии алкогольного опьянения. До сих пор ему не избрана мера пресечения, обеспечивающая невозможности повлиять на ход следствия", - говорится в обращении.

"Прошу вас провести проверку на предмет наличия перечисленных нарушений законодательства, оказать содействие в восстановлении и защите прав потерпевшей, передать для ведения надлежащего расследования и в связи общественным резонансом уголовное дело в центральный аппарат СКР и взять его ведение на личный контроль", - говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что полицейские передали в СК материалы дела о возможном изнасиловании полицейским задержанной девушки, которое якобы произошло 12 августа 2020 года в районном отделении полиции в Люблине. По данным пресс-службы ГУ МВД Москвы, 12 августа прошлого года сотрудниками полиции по подозрению в мошенничестве были задержаны мужчина и девушка, которых доставили в отделение. На следующий день гражданка подала заявление о том, что в здании ОМВД сотрудник якобы совершил в отношении нее противоправные действия. Собранные оперативниками подразделения собственной безопасности столичного главка материалы были переданы в следственные органы. В отношении задержанного мужчины возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве, а девушка была допрошена в качестве свидетеля.

Ранее в Telegram-канале депутата Госдумы Сергея Шаргунова появилась информация, что пьяный полицейский якобы изнасиловал девушку в отделении МВД в районе Люблино в августе прошлого года, а СК отказался рассматривать заявление о преступлении, потому что на девушке не было следов насилия.