Рошаль заявил, что решение медиков города Облучье уволиться ставит под удар пациентов

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Отказ медиков от помощи пациентам можно расценивать как преступление. Такое мнение высказал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, комментируя ситуацию с решением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области уволиться из-за нежелания делать прививку.

"Национальная медицинская палата и я лично много лет выступаю на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики. Но ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь - это преступление, которое не может найти оправдание. У нас есть иные формы несогласия. А если вашим близким потребуется помощь, тоже не поедете? Опомнитесь, пожалуйста", - приводит пресс-служба палаты слова Рошаля.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщили, что заявление об увольнении из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса написали 26 сотрудников скорой помощи в ЕАО, в том числе восемь фельдшеров и пять медсестер, остальные - уборщицы и водители.

В автономии по решению Роспотребнадзора работники некоторых сфер, в том числе здравоохранения, с 15 ноября будут допущены к работе только при прохождении как минимум первого этапа вакцинации.

Предприятия и учреждения обязаны до 15 ноября иммунизировать 80% коллектива, к 15 декабря вакцинацию следует закончить в полном объеме. Если сотрудник отказывается от вакцинации без наличия медотвода, работодатель обязан отстранить его от работы.