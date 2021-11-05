В Оренбургской области школьников начали выборочно тестировать на коронавирус

ТАСС, 5 ноября. Минздрав Оренбургской области начал выборочно тестировать на коронавирус школьников в городах Орск и Оренбург для выявления бессимптомных носителей вируса. Процедура проводится с согласия родителей, сообщила пресс-служба губернатора региона в пятницу.

"Минздрав региона начал проводить выборочное ПЦР-тестирование на коронавирус школьников Орска и Оренбурга. Исследование поможет выявить процент бессимптомного носительства вируса и оценить, как очное обучение повлияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе. Обследование проводится исключительно с разрешения родителей или других законных представителей", - сказано в сообщении.

За день тестирование прошли более 2,7 тыс. школьников Оренбурга и свыше 700 в Орске.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 91 426 случаев коронавирусной инфекции, 408 - за прошедшие сутки. Всего выздоровели 77 799 человек, умер 2 691.