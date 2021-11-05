Работа петербургского ТЮЗа может возобновиться с 10 ноября после устранения нарушений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 ноября. /ТАСС/. Театр юного зрителя имени А. А. Брянцева в Санкт-Петербурге рассчитывает возобновить показ спектаклей, прерванный из-за выявленных санитарных нарушений, уже с 10 ноября. Все постановки, намеченные на ближайшие дни, переносятся на другие даты, сообщили в пятницу на официальной странице ТЮЗа во "ВКонтакте".

"Театр возобновит работу 10 ноября. В этот день согласно ранее объявленной афише пройдут спектакли "Ромео и Джульетта" и "Контракт", - говорится в сообщении.

Публике объявили о переносе девяти спектаклей, которые должны были пройти в ближайшие дни, и посетовали, что не все зрители соблюдают масочный режим. "Сейчас мы принимаем меры для устранения нарушений. Просим и вас, когда вы вновь окажетесь в нашем театре, ответственно относиться ко всем предписанным нормам и носить маски", - сказано в официальном обращении к публике.

В пятницу днем стало известно о том, что городской комитет по культуре отозвал у ТЮЗа согласование на проведение спектаклей до 28 ноября, а также направил обращение в профильный городской комитет об отзыве у организации QR-кода, подтверждающего соответствие санитарным требованиям. Во время проверки 3 ноября выяснилось, что в театре принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, а в гардеробе отсутствовали защитные экраны.

В среду сообщалось, что по аналогичным причинам в Петербурге была приостановлена работа театра "Буфф". На сайте учреждения размещено объявление об отмене спектаклей по 8 ноября включительно.

Согласно постановлению городского правительства, в Санкт-Петербурге все организации и индивидуальные предприниматели (вне зависимости от видов экономической деятельности) для продолжения работы в условиях пандемии должны принять и обеспечивать соблюдение стандарта безопасной деятельности в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. По итогам проверки им выдается уникальный QR-код, который подтверждает соответствие этим требованиям.

В частности, к учреждениям культуры предъявляются специфические требования по заполняемости зала, рассадке зрителей с учетом социальной дистанции. Также с 1 ноября в Петербурге введен запрет на доступ организованных групп детей и подростков в театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, музеи и на выставки.