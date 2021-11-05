Ректоры вузов Москвы предлагают проводить обучение с 8 ноября в смешанном формате

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал университетам проводить обучение с 8 ноября в смешанном формате с возможностью очного присутствия на занятиях для студентов с иммунитетом против ковида или отрицательным тестом. Соответствующее письмо руководителям высших учебных заведений за подписью его председателя, президента МФТИ Николая Кудрявцева опубликовал в пятницу в своем Facebook ректор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Игорь Реморенко.

"Совет ректоров рекомендует руководителям вузов проводить обучение студентов с 8 ноября в смешанном формате с очным присутствием для студентов с иммунитетом или отрицательным тестом; активизировать кампанию в вузах по убеждению студентов в скорейшей вакцинации для достижения коллективного иммунитета; организовать обмен лучшими практиками по организации обучения в условиях высоких рисков заражения коронавирусной инфекцией, используя опыт МГПУ и других университетов", - говорится в документе.

Из документа следует, что решение было принято после состоявшегося 3 ноября заседания совета, которое было посвящено методам противодействия распространению коронавируса среди студентов. На нем выступили руководитель Управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева, замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, ректор МГПУ Игорь Реморенко. Отмечается, что ректорскому корпусу Москвы и Московской области также рекомендовано провести следующее заседание "ориентировочно через 10 дней" с анализом складывающейся ситуации и принятых мер.

Кудрявцев 3 ноября сообщил ТАСС, что совет договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов. Мера должна обеспечить появление в вузах "ковид-фри" зон.

Ранее Московский городской педагогический университет принял решение с 15 ноября допускать студентов на очные занятия при предъявлении QR-кода. Для студентов с медотводом и младше 18 лет в вузе будет организовано бесплатное экспресс-тестирование на ковид. Для обучающихся, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода, занятия будут проводиться полностью в дистанционном формате.

Специальный QR-код для обучающихся и сотрудников планирует с 8 ноября ввести МГТУ имени Н. Э. Баумана, но только для посещения научных, культурно-массовых и спортивных мероприятий вуза.

