В Болгарии установлены температурные рекорды ноября

СОФИЯ, 5 ноября. /ТАСС/. В Болгарии в пятницу были установлены температурные рекорды ноября.

Как сообщает Национальный институт метеорологии и гидрологии, самым теплым пятничный день оказался в Велико-Тырново, где воздух прогрелся до 32,4 градуса, что на 0,3 градуса больше показателя 1926 года. Абсолютный рекорд зарегистрирован и в Торговиште - 28,2 градуса, на 0,6 градуса выше, чем в ноябре 2000 года. Необычайно тепло было в Разграде (30 градусов), в Плевене (28 градусов) и других болгарских городах.

Метеорологи объяснили, что осенняя жара была обусловлена южным ветром, который доставил в балканскую республику большие объемы горячего воздуха из Сахары, однако уже в ближайшие дни температура воздуха в Болгарии вернется к климатической норме.